МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Арест в Финляндии более 800 российских грузовых вагонов нельзя назвать разумным, проблема решается в контактах с МИД страны, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов. В России назвали выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1" "вопиющим"

"Нельзя назвать действия финского государственного железнодорожного оператора VR Group сколь-нибудь разумными и дальновидными, особенно в свете приостановки и последующего возобновления грузового сообщения в марте. В свете заявлений о стремлении к сворачиванию грузоперевозок очевидно, что это делается под давлением государства как основного акционера компании", — сказал он.

Торгпред пояснил, что, по информации местных судебных приставов, более 800 вагонов, как груженных, так и порожних, арестованы в Финляндии.

"Критериями задержания являются присутствие грузоотправителя, получателя или владельца вагона в санкционных списках ЕС. Сложилась непростая ситуация, поскольку значительная часть подвижного состава была взята в российскими компаниями-грузоотправителями в лизинг у крупных финансовых организаций, попавших под санкции (Альфа-лизинг, ВТБ-лизинг, ГТЛК)", — добавил он.

"В любом случае, определяющим для финских властей относительно необходимости задержания вагона или груза будет являться решение уполномоченного органа — МИД Финляндии", — отметил Логинов.

Он рассказал, что когда российские компании обращаются в торгпредство РФ, им помогают установить контакты со специалистами финского МИД, который в соответствии с местным законодательством дает ответ с обоснованием задержания, а дальше можно либо обращаться в суд, либо получить документ, снимающий ограничение на использование подвижного состава.

"Если согласно законодательству Финляндии арест был наложен неправомерно, то такой шанс (вернуть конфискованные вагоны) есть", — пояснил торгпред.

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