МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Общий объем обязательств туроператоров перед туристами за несостоявшиеся с начала пандемии туры оценивается в 8-9 миллиардов рублей, и для их погашения до конца текущего года туроператорам необходима прямая помощь государства, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры рассказали, какие валюты и карты лучше использовать в Турции

Вопрос возмещения туристам денежных средств за туры, отмененные после 24 февраля, подняли на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ Владимира Путина. Согласно словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, все средства должны быть возвращены туристам "до конца 2022 года".

"Оставшийся объем такой задолженности сейчас, по экспертным оценкам, составляет 4-5 миллиардов рублей, но это не все. В совокупности с "ковидными" турами общий объем обязательств туроператоров перед туристами оценивается аналитиками примерно в 8-9 миллиардов рублей, а такая сумма уже является весьма ощутимой нагрузкой для рынка", — сообщили в ассоциации.

Эксперты утверждают, что с учетом не закрытых обязательств еще по "ковидным" турам, приобретенным в период до 31 марта 2020 года, необходимость произвести все возвраты раньше конца 2023 года без господдержки может негативно сказаться на туристическом рынке. "Для того, чтобы избежать дестабилизации рынка, для полного погашения такого объема задолженности до конца 2022 года необходима прямая поддержка государства", — пояснили в АТОР.

"Ситуация с возвратами и заменой туров на равнозначный продукт сейчас также усугубляется серьезным дефицитом авиаперевозки на открытых зарубежных направлениях (Турция, Египет, ОАЭ) и невозможностью переноса туров на множество направлений, фактически закрытых для российского рынка", — добавили в АТОР.

В середине мая глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что задолженность туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся туры составляет порядка 40 миллиардов рублей. Сюда входит 5 миллиардов рублей за туры, которые не состоялись из-за пандемии, остальное — средства за отмененные туры с начала 2022 года в связи с геополитической ситуацией.