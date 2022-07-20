МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Netflix Inc во вторник избежала собственного худшего сценария по части потери подписчиков: она сообщила об оттоке почти 1 млн клиентов с апреля по июнь и предрекла, что в 3-м квартале вернется к росту базы клиентов. Чистая прибыль Johnson & Johnson сократилась в первом полугодии

Акции Netflix с начала года обвалились примерно на 67% из-за опасений по поводу долгосрочных перспектив компании, а вчера после завершения основной сессии и выхода финансовых результатов прибавили 8%. Инвесторы восприняли прогноз Netflix как сигнал того, что компания сможет привлечь новых подписчиков, несмотря на нестабильную мировую экономику и признаки насыщения на ее крупнейшем рынке — в США и Канаде.

Крупнейший в мире потоковый сервис заявил, что в следующем году планирует запустить версию, которая будет работать за счет рекламы. Он также предупредил, что укрепление доллара негативно для выручки, которую он получает от зарубежных подписчиков.

Netflix в апреле прогнозировала, что во 2-м квартале может потерять 2 млн клиентов, тем самым шокировав Уолл-стрит и вызвав опасения насчет того, что стриминговый телевизионный бум резко подошел к концу. В действительности отток клиентов составил примерно половину от этого — 970 000.

По оценкам компании, с июля по сентябрь она привлечет 1 млн подписчиков, тогда как аналитики с Уолл-стрит, согласно Refinitiv, полагают, что приток клиентов составит в среднем 1,84 млн.

"Акции выросли, потому что аналитики, понизив свои оценки, раздули из мухи слона из-за замедления роста", — считает аналитик Wedbush Securities Майкл Пэчтер. Он отметил, что Netflix сокращает расходы и рассчитывает на существенный рост свободного денежного потока в следующем году.

После нескольких лет стремительного роста ситуация в Netflix изменилась, в то время как такие конкуренты, как Disney, Warner Bros Discovery и Apple Inc, активно инвестировали в свои собственные потоковые сервисы.

В США и Канаде Netflix во 2-м квартале потеряла 1,3 млн клиентов, а в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — 770 000. Эти потери были компенсированы притоком почти 1,1 млн подписчиков в АТР.

В письме, направленном во вторник акционерам, Netflix написала, что проанализировала недавнее замедление, которое объясняет рядом факторов, включая обмен паролями, конкуренцию и вялый рост экономики.

"Вызовом и одновременно возможностью для нас является ускорение роста выручки и числа клиентов за счет улучшения наших продуктов, контента и маркетинга, что мы и делали последние 25 лет, а также повышение монетизации нашей большой аудитории", — говорится в письме.

Один из способов, за счет которых Netflix намерена нарастить свой доход, — ограничить практику обмена паролями. Сейчас в Латинской Америке она тестирует два таких способа.

Netflix остается доминирующим стриминговым сервисом, число ее мировых платящих подписчиков составляет почти 221 млн. Согендиректор Тед Сарандос заявил, что компания все еще видит потенциал "невероятного" роста путем привлечения миллиардов людей по всему миру, которые пока не подписались на ее услуги.

"Сейчас мы столкнулись с некоторыми трудностями, и мы пытаемся их преодолеть", — признал он.

Прибыль Netflix с апреля по июнь составила 3,20 доллара на акцию, превысив консенсус-оценку Уолл-стрит, равный 2,94 доллара.

Чистая прибыль Netflix составила 1,44 млн долларов против 1,35 млн долларов годом ранее.

Как пояснила компания, укрепление доллара негативно отражается на ее выручке. Последняя повысилась на 9% до 7,97 млрд долларов и не оправдала ожиданий аналитиков, рассчитывавших на 8,04 млрд долларов. Без влияния обменных курсов выручка бы увеличилась на 13%, уточнила компания.