МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россияне в середине лета начали активно скупать "зимние" товары, в том числе елки и шубы, на фоне наступления распродаж. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries. На Wildberries вдвое вырос ассортимент товаров IKEA после старта распродажи

Отмечается, что с 17 июня по 17 июля 2022 года продажи на маркетплейсе искусственных новогодних елок и пихт выросли на 276% год к году, продажи угг и унт — на 58%. Спрос на шубы вырос на 141% год к году. Также наблюдается рост продаж горных лыж, сноубордов и соответствующего снаряжения (на 91%), санок — на 433%, а коньков — на 177%. Кроме того, россияне стали заранее приобретать снегокаты (+82%) и снегоуборочные машины (спрос вырос в 11 раз).

В компании отметили, что подобный нехарактерный для летних месяцев всплеск спроса мог быть вызван наступлением сезона распродаж, во время которого продавцы активно освобождают склады и предоставляют максимальные скидки.