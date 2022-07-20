МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", и открыл в ее отношении конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд подтвердил отмену запрета продаж смартфонов Samsung в России

"Признать… несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", — огласил решение судья.

Суд утвердил конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства Марию Булатову, которая сейчас является временным управляющим АО "Открытие Холдинг". Ее отчет назначен на 23 января.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре по собственному заявлению компании.

Основные кредиторы "Открытие Холдинга" — банк "Открытие" с требованиями в реестре на 292,5 миллиарда рублей, банк "Траст" (289,3 миллиарда), представители владельцев облигаций "Вега-Инвест" (262,1 миллиарда) и НКО "АО НРД" (56,6 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда). Накануне первое собрание кредиторов "Открытие Холдинга" рекомендовало суду признать должника банкротом и перейти к конкурсному производству.

Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.