МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в июне-июле 2022 года сохраняется на уровне показателей прошлого года, сообщает Росавиация со ссылкой на данные авиакомпаний. Росавиация рассказала, как авиакомпании будут получать допуски за рубеж

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин 19 июля провел совещание с участием представителей ведущих российских авиакомпаний для мониторинга реализации программы развития внутрироссийских авиаперевозок. Обсуждены предварительные итоги перевозок за первую половину лета 2022 года и перспективы операционной деятельности авиакомпаний в предстоящий зимний сезон.

"По информации авиакомпаний, стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в июне-июле 2022 года сохраняется на уровне показателей прошлого года. При этом у ряда авиакомпаний имеется незначительное снижение уровня тарифов по сравнению с летним сезоном 2021 года", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что авиакомпании продолжают рекламные распродажи и ведут работу по расширению географии полетов, открывая новые маршруты и увеличивая частоту выполнения полетов на существующих, что позволяет пассажирам приобретать билеты по доступным ценам.

"Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, по итогам июля текущего года ожидается выполнение целевых показателей по выполнению программы внутрироссийских авиаперевозок", — говорится в сообщении.

Потешкин подчеркнул, что в июле и августе объем авиаперевозок значительно увеличен и в целом направлен на обеспечение перевозки граждан на отдых. В этой связи авиакомпаниям дано поручение принять все исчерпывающие меры для качественного и регулярного авиасообщения в высокий туристический сезон, обратив особое внимание на перевозку организованных групп детей.