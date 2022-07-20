МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого полугодия получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 767 миллионов долларов, что на 46% выше убытка годом ранее, сообщает компания. Западные торговые сети подсчитали убытки от ухода из России

Разводненный убыток на акцию составил 0,79 доллара против убытка в 0,67 доллара на акцию годом ранее. Выручка компании снизилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 9,882 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистый убыток компании вырос по сравнению с показателем годичной давности в 12,3 раза, до 839 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,84 доллара против убытка в 0,08 доллара годом ранее. Выручка компании за квартал снизилась на 1,8% в годовом выражении и составила 5,047 миллиарда долларов, хотя аналитики ожидали ее на уровне в 5,34 миллиарда.

"Результаты нашего второго квартала были неоднозначными, поскольку каждая производственная компания столкнулась с разными проблемами, начиная от нехватки компонентов и инфляции и заканчивая приостановкой наших операций в России", — приводятся в релизе слова главы Baker Hughes Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli).