МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. ПУТИН ЗАЯВИЛ О КОЛОССАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ КЕМПИНГОВ В РФ, НО НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ОСТОРОЖНО НЕ ВО ВРЕД ПРИРОДЕ
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https://1prime.ru/business/20220720/837549283.html
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. ПУТИН ЗАЯВИЛ О КОЛОССАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ КЕМПИНГОВ В РФ, НО НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ОСТОРОЖНО НЕ ВО ВРЕД ПРИРОДЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220720/837549283.html
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