2022-07-20T16:20:38+03:00

2022-07-20T16:20:38+03:00

2022-07-20T16:20:38+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220720/837549283.html

Путин отметил колоссальные возможности развития кемпингов в России

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПУТИН ЗАЯВИЛ О КОЛОССАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ КЕМПИНГОВ В РФ, НО НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ОСТОРОЖНО НЕ ВО ВРЕД ПРИРОДЕ Новость дополняется ПРАЙМ, 20.07.2022

бизнес, экономика, новости, туризм

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60