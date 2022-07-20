МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал отправить Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая. Путин назвал призывы экономить воду, чтобы "рассердить" его, бредом

В ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов спросил Путина, как тот относится к этому напитку.

"Видимо, хорошо, если вы мне скажете, что это такое, я поточнее отвечу… Это гриб такой что ли?", — ответил президент.

Главе государства рассказали, что это традиционное для России, распространенное по всей территории севера страны. "Вы так рукой показали, как будто он здесь вокруг этого здания. Я уже хотел пойти собирать", — пошутил Путин.

"Я вас могу научить этому", — не растерялся предприниматель, поделившись планами "в хорошем смысле напоить" население России качественным напитком "без кофеина, который только повышает здоровье".

Он попросил о поддержке развития отрасли производства иван-чая, который, по его мнению, следует признать сельхозпродуктом, и сообщил, что взял с собой соответствующие предложения в трех экземплярах — один для президента, один — в Агентство стратегических инициатив, а один — для музея иван-чая.

"Шутки шутками, действительно, а это наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола. Там одна химия… Я вам обещаю — прямо сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ — а я считаю, что это документ, это важное дело, на самом деле — будет направлен министру сельского хозяйства (Дмитрию — ред.) Патрушеву", — сказал Путин, попросив приложить к бумагам и пачку с иван-чаем.

Он пожелал успехов производителю.

"Посмотрю, как Минсельхоз вашу идею, ваше предложение реализует", — пообещал Путин.