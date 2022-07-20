МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цены на смартфоны за неделю с 9 по 15 июля снизились в России на 1,8%, за этот же период телевизоры подешевели на 1%, электропылесосы — подорожали на 1,5%, свидетельствуют данные Росстата. Названы овощи, продолжившие дешеветь на неделе

"Цены на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные снизились на 2,4%, смартфоны — на 1,8%, телевизоры — на 1,0%… Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы – на 1,5%", — говорится в сообщении.

Цены на смартфоны с начала месяца снизились на 2,6%, цены на телевизоры — на 2,9%, цены на электропылесосы выросли на 0,8%.

С начала года цены на смартфоны выросли на 3,9%, на телевизоры — на 1,4%, на электропылесосы — на 16,4%.

Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета в марте — из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.

На фоне роста цен в этот период ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику — на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений. При этом после проверок ФАС директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента, а "Технопарк-Центр", согласно сообщению службы, зафиксировал цены на ряд товаров.