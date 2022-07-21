МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости, пишут "Известия". Юрист объяснила, когда невозможно получить вычет при покупке жилья

С соответствующей инициативой выступила федеральная компания "Этажи". Она направила обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минфин.

Сейчас возвращается 13% максимум с 2 миллионов рублей — 260 тысяч. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году — с миллиона до двух миллионов рублей, но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124%, отметил директор компании Ильдар Хусаинов. Поэтому, по его словам, лимит целесообразно увеличить до 6 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов с более высокой средней стоимостью квадратоно метра.

Для остальных регионов сумму предложили поднять до 4 миллионов рублей — тогда выплаты с 6 миллионов вырастут до 780 тысяч рублей, с 4 миллионов — до 520 тысяч.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что поддерживает инициативу увеличить сумму для налогового вычета по НДФЛ при покупке жилья. "Нужно делать всё, для того чтобы повысить уровень доступности жилья для наших граждан, создавать любые благоприятные условия", — сказал он.

По его словам, повысить лимит вполне возможно. Кроме того, оформление налогового вычета необходимо упростить, уверен депутат. Сегодня, как он пояснил, даже при подаче документов онлайн возникает масса вопросов, и иногда заявку приходится переделывать по несколько раз.