МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. По данным исследования Brand Analytics, отечественные маркетплейсы вытесняют AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров России, лидером стал Ozon, а третье место занял Wildberries. Бренд Mango стал доступен для заказа на Ozon

Исследование проводилось на основе более 28 миллиардов русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа за период 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. В рейтинге участвовали онлайн-ретейлеры с русскоязычным интерфейсом. Иностранные компание, не работающие в России, исключены.

Отмечается, что "Ozon (1 место; +1 позиция в рейтинге) вырвался в лидеры, обойдя всех конкурентов. У ретейлера 7,3 миллиона упоминаний за год, благодаря чему он занял позицию "самого" маркетплейса страны. На фоне активного развития отечественных онлайн-магазинов внимание к AliExpress (2;-1) постепенно снижается — количество упоминаний составило 6,8 миллиона сообщений против 8,8 миллиона в 2021 году.

При этом у маркетплейса Wildberries небольшой отрыв от второго места, а внимание выросло почти в 2 раза — 6,6 миллиона упоминаний против 3,5 миллиона в 2021 году.

Согласно исследованию, российский сегмент пополняется новичками в области моды: Lichi (21, новичок), Gloria Jeans (29, новичок), Zarina (37, новичок), Befree (49, новичок). Лидерство в этом сегменте сохраняет Lamoda (12, +2), которая поднялась на 2 строчки вверх.

Наибольшее падение в рейтинге у торгового дома стройматериалов "Петрович" (36; —12). Участники прошлого топа — "Адамас" и "Метро" покинули рейтинг, оказавшись за пределами топ-50.