МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Англо-голландская Shell хочет продать свои доли в двух американских нефтегазовых месторождениях в Мексиканском заливе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Газпром" возобновил поставки газа по "Северному потоку"

"Shell рассматривает продажу своих долей в двух американских нефтегазовых месторождениях в Мексиканском заливе, что может принести энергетической компании до 1,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Shell ищет покупателей на хаб Auger и 37,5% в месторождении Conger, оператором которого является Hess Corp, и наняла инвестиционный банк, который уже начал процедуру аукциона.

По словам источников агентства, продажа некоторых устаревших активов позволит компании сосредоточиться на более новых и крупных месторождениях по всему миру, включая огромное нефтяное месторождение Whale в Персидском заливе, добыча на котором, как ожидается, начнется в 2024 году. Новак заявил, что Россия не будет экспортировать нефть в убыток

Компания планирует выручить от продажи активов в Мексиканском заливе, суммарный объем добычи которых составляет около 50 тысяч баррелей в день, около 1,5 миллиарда долларов, добавили два источника.

Источники предупредили, что нет никаких гарантий того, что Shell заключит сделку.

Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний в более чем 70 странах.