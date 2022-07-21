Reuters сообщил о намерении Shell продать свои доли в двух месторождениях в Мексиканском заливе
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Англо-голландская Shell хочет продать свои доли в двух американских нефтегазовых месторождениях в Мексиканском заливе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Shell рассматривает продажу своих долей в двух американских нефтегазовых месторождениях в Мексиканском заливе, что может принести энергетической компании до 1,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Shell ищет покупателей на хаб Auger и 37,5% в месторождении Conger, оператором которого является Hess Corp, и наняла инвестиционный банк, который уже начал процедуру аукциона.
По словам источников агентства, продажа некоторых устаревших активов позволит компании сосредоточиться на более новых и крупных месторождениях по всему миру, включая огромное нефтяное месторождение Whale в Персидском заливе, добыча на котором, как ожидается, начнется в 2024 году.
Компания планирует выручить от продажи активов в Мексиканском заливе, суммарный объем добычи которых составляет около 50 тысяч баррелей в день, около 1,5 миллиарда долларов, добавили два источника.
Источники предупредили, что нет никаких гарантий того, что Shell заключит сделку.
Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний в более чем 70 странах.
https://1prime.ru/business/20220721/837555597.html