МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") сообщил о запуске нового мультимодального сервиса для перевозки грузов между Россией и Турцией через Новороссийск и Мерсин. Fesco запустила регулярный контейнерный сервис из Москвы в Екатеринбург

В пресс-релизе компании отмечается, что экспортные грузы будут прибывать из различных регионов России по железной дороге на терминал НУТЭП (входит в группу "Дело") в Новороссийске, откуда отправятся в порт турецкого города Мерсина. Сервис действует также и в обратном направлении для доставки импорта. Отправки из Новороссийска и Мерсина будут производиться по 2 раза в месяц.

Уточняется, что "Трансконтейнер" предоставляет собственное оборудование и организовывает перевозку по территории России с последующей транспортировкой по морю и автодоставкой до склада получателя на территории Турции. Транзитное время на морском плече составляет шесть дней.