МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Предприятия малого и среднего бизнеса смогут компенсировать свои расходы за пользование отечественной Системой быстрых платежей до конца 2022 года, постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Российские маркетплейсы вытесняют AliExpress в рейтинге ретейлеров

"Правительство продлило программу компенсации МСП расходов за использование сервиса быстрых платежей. Речь идёт о возмещении предприятиям банковской комиссии за пользование сервисом с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Ранее на эти цели из резервного фонда правительства было выделено 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Такая мера, отмечает кабмин, позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов, а также дополнительно простимулирует ещё не подключившихся к системе предпринимателей сделать это.

Сервис быстрых платежей – разработка Банка России, которая в том числе позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков – участников сервиса. Комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара. Это в 2-2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов.

Банк, подключённый к сервису, передаёт в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу.

Решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся Системой быстрых платежей, было принято в июле 2021 года и уже неоднократно продлевалось.