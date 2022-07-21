МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Объем экспорта японских компьютеров и их комплектующих из в Россию в первом полугодии 2022 года снизился на 65-72,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные статистические данные Минфина Японии. Япония не импортировала российскую нефть в июне

Ведомство отметило, что экспорт компьютеров за период с января по июнь упал на 64,9% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Объем экспорта комплектующих за аналогичный период снизился на 72,5%.

Также подчеркивается существенное сокращение экспорта машинного оборудования, аудио- и видеоаппаратуры, автомобилей, мотоциклов и комплектующих для них.