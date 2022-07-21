МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские производители должны быть готовы к отмене механизма параллельного импорта по некоторым группам товаров, когда будет понимание, что отечественной продукции в них достаточно. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров. Центробанк смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов

По его словам, параллельный импорт был временно необходим, чтобы сбалансировать рынок. "Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам (товаров — ред.), когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", — отметил Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию.

Подчеркивается, что перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, утвержден Минпромторгом и опубликован на официальном портале ведомства.