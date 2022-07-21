МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Нефтехимический "Сибур" ввел для китайских клиентов возможность расчетов в юанях, чтобы предоставить им гибкость в оплате, сообщила компания в своем Telegram-канале.

"Мы ввели для китайских клиентов опцию расчетов в юанях в Китае. Это позволит нам предоставить местным клиентам гибкость в оплате", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Сибура" Сергея Комышана.

В 2021 году "Сибур" экспортировал в Китай 500 тысяч тонн нефтехимической продукции, в основном различных полимеров и синтетического каучука, и в этом году планируется дальнейшее укрепление партнерства, отмечает компания.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.