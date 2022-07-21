МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Amazon.com Inc сегодня сообщила, что купит One Medical за 3,49 млрд долларов. Сделка будет полностью оплачена деньгами. Эксперт отметила рост спроса на СПГ со стороны стран Азии

Она ознаменует интенсивное расширение операций онлайн-ретейлера в сфере здравоохранения. В 2019 году Amazon тестировала виртуальное консультирование врачами ее сотрудников в Сиэтле, в потом начала предлагать такие услуги под брендом Amazon Care другим своим работникам и в других городах.

"Мы считаем, что здравоохранение находится в первых строчках списка вещей, которые требуют обновления", — заявил Нил Линдсей, старший вице-президент Amazon Health Services.

Сделку еще должны одобрить регуляторы и акционеры One Medical.