МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Amazon.com Inc сегодня сообщила, что купит One Medical за 3,49 млрд долларов. Сделка будет полностью оплачена деньгами.

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Она ознаменует интенсивное расширение операций онлайн-ретейлера в сфере здравоохранения. В 2019 году Amazon тестировала виртуальное консультирование врачами ее сотрудников в Сиэтле, в потом начала предлагать такие услуги под брендом Amazon Care другим своим работникам и в других городах.

"Мы считаем, что здравоохранение находится в первых строчках списка вещей, которые требуют обновления", — заявил Нил Линдсей, старший вице-президент Amazon Health Services.

Сделку еще должны одобрить регуляторы и акционеры One Medical.