МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Параллельный импорт может негативно отразиться на модной индустрии в России на фоне жесткого ценового давления из-за освобождения продавцов от расходов на авторские права, тогда как уже видна тенденция роста локальных брендов, сказала РИА Новости гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Эксперты предупредили о коллапсе из-за отмены параллельного импорта

"Параллельный импорт полезен для тех категорий импорта, где нет альтернатив среди существующих производителей и поставщиков. В сфере индустрии моды (одежда, обувь и аксессуары), напротив, параллельный импорт может оказать негативное влияние на уже сформированный положительный тренд опережающего роста локальных брендов", — заявила она.

Так, по мнению Лебсак-Клейманс, параллельный импорт оказывает жесткое ценовое давление, поскольку продавцы освобождены от расходов на авторские права. Чтобы выдержать конкуренцию, локальным брендам придется учитывать этот контекст, что неизбежно приведет к вынужденной экономии на качестве и снижению рентабельности.

Для локальных игроков крайне важно иметь респектабельные и надежные каналы сбыта, отмечает эксперт. "В последние годы маркетплейсы были серьезной опорой для растущих локальных марок, обеспечивали возможности их развития и роста. А сегодня маркетплейсы, которые находятся на стадии экстенсивного роста, фактически должны взять на себя еще и дополнительные задачи таможни – отсортировывать "недобросовестных" импортеров, нарушающих авторские права. В текущей ситуации им на это "не хватает рук", технологий и ресурсов", — говорит она.

При этом, по ее словам, именно в сфере модной индустрии политика импортозамещения привела к самым убедительным результатам. Например, более 2/3 поставщиков на маркетплейсах – это российские торговые марки, как и значительная часть арендаторов торговых площадей.

В четверг вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта может быть скоро отменен по тем группам товаров, где будет понимание, что российской продукции достаточно.

Ранее власти РФ неоднократно заявляли, что легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта — так, например, в конце июня об этом говорил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов, уточняя, что запуск механизма направлен на сохранение на российском рынке привычных товаров повседневного спроса, а оборот подделок будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства.