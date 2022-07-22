МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российская туристическая отрасль из-за введения ограничительных мер в отношении РФ со стороны ряда стран, в том числе закрытия воздушного пространства, недополучила несколько десятков миллиардов рублей, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР назвали сумму задолженности туроператоров перед путешественниками

"Пока полноценного подсчета потерь не производили. Тем не менее, оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей недополученной прибыли. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации. Плюс несколько миллиардов потерь в виде обязательных компенсаций туристам, которые купили туры в страны, которые сейчас закрыты, в феврале-марте 2022 года", — сказала Ломидзе.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян, в свою очередь, отметил, что отрасль недополучила 50-60% прибыли в летнем сезоне. "В зимнем ситуация выглядит сложнее, у нас недоступна будет вся Европа и практически нет Азии", — указал он. В пресс-службе Tez Tour рассказали, что последствиями введения ограничительных мер в отношении России со стороны ряда стран стало не только существенное сокращение количества доступных россиянам направлений, но и удорожание отдыха.

"Рост цен связан с увеличением времени полета и резким колебанием курса валют, из-за снижения которого в последние месяцы валютный эквивалент рублевой части в авиаперелете пропорционально увеличивается. Кроме этого, вместо следования прямым маршрутом россиянам теперь приходится выбирать перелеты во многие страны со стыковкой. Основными пересадочными хабами являются Стамбул и Дубай, ввиду чего цены на направлениях являются высокими, а на отдельные даты просто зашкаливают", — пояснили в Tez Tour.

В компании также отметили, что в целом сейчас на рынке спрос существенно превышает ассортимент предложений. "И даже по тем странам, которые остаются открытыми для туристов из России, ощущается острый дефицит авиаперевозки. Несмотря на существенный рост стоимости турпакетов, в Tez Tour фиксируют ажиотажный интерес к турам как в зарубежные страны, так и по России", — заключили в компании.

Западные страны на фоне ситуации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.