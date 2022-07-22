МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей табачных изделий Philip Morris International планирует покинуть российский рынок, сообщил в интервью Bloomberg руководитель компании Яцек Ольчак. Philip Morris сокращает производство в России

По его словам, это должно произойти до конца 2022 года.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Это может быть завершено примерно к концу года", — сказал он.

Ольчак отметил, что речь идет о "довольно сложном процессе".

Российский рынок принес компании 6% от общей выручки в прошлом году.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие.