МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries по итогам первого полугодия увеличил оборот в годовом выражении на 94% — до 628,7 миллиарда рублей, сообщает компания. Российские маркетплейсы вытесняют AliExpress в рейтинге ретейлеров

"В первом полугодии 2022 года оборот Wildberries вырос на 94% год к году, до 628,7 миллиарда рублей (чистый оборот от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом возвратов), в штуках рост продаж товаров составил 77%", — говорится в сообщении.

При этом во втором квартале оборот компании достиг рекордных 340,1 миллиарда рублей (+92%), поставив новый квартальный максимум.

Общее число заказов в первом полугодии выросло более чем в два раза, до 603,9 миллиона. По словам компании, самые динамичные темпы роста наблюдались в категориях: сантехника (+378%), все для садоводства (+276%), оборудование для умного дома и безопасности (+239%), строительные материалы (+212%), а также фото- и видеотехника (+197%).

Кроме того, в первом полугодии к онлайн-платформе впервые присоединились 335,5 тысячи представителей бизнеса, их общее число превысило 840 тысяч, что почти в 4 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Доля российских брендов выросла на 8%, до 72% от общего оборота. В первой половине 2022 года продажи предпринимателей, представляющих отечественные бренды, на Wildberries выросли на 116% год к году, рост в штуках составил +91%. Самой востребованной российской продукцией стали футболки, книги, платья, кремы, постельное белье, сумки и конфеты", — отметили в пресс-службе.