МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. X5 Group сообщил об объединении программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в одну под новым названием "Х5 Клуб", она доступна покупателям по всей России. Магазины X5 полностью перейдут на российское ПО летом

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"Обновление программ лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" под новым названием "Х5 Клуб" — фундаментальное решение для реализации этой стратегии, которое объединит опыт покупателей "Пятерочки" и "Перекрестка". В будущем мы планируем подключить к "X5 Клубу" и другие бизнесы… Основой для обновления программы лояльности стала новая процессинговая платформа российской разработки", — отметил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

Подчеркивается, что новым пользователям "Х5 Клуба" за каждую покупку будет начисляться 0,5% кешбэка от суммы чека. Покупатели могут использовать любое из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе одну из бонусных карт — "Пятерочки", "Перекрестка" или "Х5 Клуба", уточнили в компании.

В дальнейшем компания планирует расширить функционал программы, добавив новые уровни участников, возможность выбирать любимые категории с повышенным кешбэком, получать персональные предложения и другие опции.