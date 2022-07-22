МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Почта России" испытала внедрение роботов в процесс сортировки экспресс-отправлений, скорость обработки заказов выросла в восемь раз. Об этом сообщила пресс-служба компании. Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию

Отмечается, что "Почта России" проверила эффективность роботизации при сортировке экспресс-отправлений. По итогам испытаний стоимость обработки заказов снизилась до четырех раз, а скорость возросла до восьми раз.

При сортировке заказов роботы определяют пункт дальнейшей транспортировки: сотрудник кладёт посылку на робота, и считывающее устройство над ним распознаёт штрихкод с адресом и индексом. Система даёт роботу команду выгрузить посылку в нужную ячейку, после чего отправления идут в курьерскую доставку по городу.

"В результате роботизации скорость обработки возрастает до 15-18 посылок в минуту. Кроме того, роботы передвигаются по специальному покрытию на пандусах, что снимает необходимость технологической и дорогостоящей обработки пола", — отметили в компании.

По словам заместителя генерального директора по логистике "Почты России" Сергея Сергушева, компания уже провела успешный тест по роботизации сервиса, а теперь выбирает локацию, где можно развернуть полноценную промышленную эксплуатацию.