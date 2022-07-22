МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Неисполненные обязательства российской "дочки" Google превысили 19 миллиардов рублей, заявил юрист компании в ходе заседания арбитражного суда в Москве. ДНР заблокировала работу Google

"У нас на сегодняшний день более 19 миллиардов рублей кредиторских требований", — передает его слова корреспондент РИА Новости.

Он добавил, что активы подразделения, согласно бухгалтерским документам, оцениваются в 3,5 миллиарда рублей, еще 1,2 миллиарда рублей арестованы на счетах. Приведенные цифры указывают на формальные признаки несостоятельности, из-за чего компания подала заявление о своем банкротств, отметил представитель ООО "Гугл".

Он уточнил, что компания задолжала не только коммерческим предприятиям, но также некоторым своим сотрудникам и налоговой службе. При этом исполнение обязательств не представляет возможным, поскольку девять счетов российской Google в Ситибанке были арестованы судебными приставами-исполнителями.

По его словам, наложенная на компанию судами блокирующая неустойка к апрелю 2023 года составит 185 триллионов рублей.