МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Компании еврозоны по-прежнему сообщают об усилении инфляционного давления и об ускорении роста заработной платы, хотя в целом перспективы роста становятся все более неопределенными. На это указывает опрос 71 крупной компании, результаты которого были опубликованы ЕЦБ в пятницу. ЕЦБ повысил базовую ставку впервые с 2011 года

Европейский центральный банк, обеспокоенный неуклонно растущим инфляционным давлением, в четверг повысил ключевую процентную ставку сильнее прогнозов, пообещав и дальше повышать ставки, так как даже более долгосрочные инфляционные ожидания становятся неприемлемыми, превышая целевой уровень в 2%.

"Респонденты по-прежнему сообщают о масштабном повышении отпускных цен, так как существенное давление со стороны увеличения издержек передается по цепочке создания стоимости", — говорится в отчете ЕЦБ.

Растущие расходы на энергоносители и транспортировку стали основной проблемой для большинства компаний, тогда как цены на большинство материалов и компонентов также продолжают расти. Хотя ЕЦБ до сих пор отвергает опасения в отношении роста заработной платы, компании указывают на дальнейший рост оплаты труда.

"Большинство респондентов сообщают, что давление в сторону повышения заработной платы постепенно нарастает", — сообщает ЕЦБ по результатам опроса 71 компании в нефинансовой сфере, проведенного в конце июня.

"Примерно три четверти респондентов ожидают, что уже ведущиеся или будущие переговоры об оплате труда приведут к более высокому росту зарплат в 2023 году, чем в 2022 году, причем большинство респондентов считают, что рост зарплат в 2022 году составит 2%-4%", — говорится в отчете ЕЦБ. FT: попытка "разрулить кризис" в Европе может обернуться крахом системы

Власти опасаются, что если инфляция будет оставаться высокой слишком долго, то компании начнут соответствующим образом корректировать свои цены, а это создаст условия для возникновения опасной спирали цен и зарплат.

Даже несмотря на продолжение роста цен и рабочих мест, компании также указывают на снижение потребительского доверия, которое заставляет опасаться вступления в рецессию позднее в этом году.

Хотя у домохозяйств пока имеется достаточный объем сбережений, они, вероятно, будут все больше ощущать дефицит финансов ввиду галопирующего роста цен на энергоносители.

"Очевидно, что также появятся негативные сценарии, если поставки газа еще больше сократятся", — добавляют в ЕЦБ.