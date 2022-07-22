МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая компания De Beers во втором квартале 2022 года снизила добычу на 4%, до 7,95 миллиона карат из-за переработки бедной руды в Канаде и Ботсване. Благодаря первому кварталу, добыча за полугодие выросла на 10%, до 16,884 миллиона карат, сообщает компания. "Алроса" не смогла выплатить купоны по еврооблигациям

В частности, объем производства подразделения Debswana в Ботсване во втором квартале сократился на 4%, до 5,5 миллиона карат, на фоне переработки бедной руды месторождений Orapa и Jwaneng.

DBCM в Южной Африке снизила добычу на 4%, до 1,22 миллиона карат, на фоне снижения объемов переработки.

В Намибии добыча алмазов с морского дна выросла на 67%, до 565 тысяч карат, за счет высоких результатов нового судна Benguela Gem, которое было доставлено раньше срока в первом квартале текущего года.

Объем производства компании в Канаде сократился на 28%, до 643 тысяч карат, на фоне переработки бедной руды, незапланированных ремонтных работ и последствий COVID-19.

ПРОДАЖИ

Консолидированные продажи алмазов во втором квартале составили 8,3 миллиона карат после трех сайтов продаж против 6,5 миллиона карат после двух сайтов в первом квартале 2021 года и 7,2 миллиона карат после трех сайтов в четвертом квартале.

"Хотя в первом полугодии потребительский спрос на природные бриллианты оставался устойчивым, ухудшение глобальных макроэкономических условий и сокращение потребительских расходов могут повлиять на спрос на ювелирные изделия с бриллиантами", — отметила компания.

Между тем, по мнению компании, устойчивый спрос на необработанные алмазы De Beers могут поддержать сочетание действующих санкций против России, решений ряда американских ювелирных компаний ввести свои собственные ограничения на покупку российских бриллиантов и продолжающееся развитие инициатив по отслеживанию происхождения алмазов.

Средняя цена реализации за первое полугодие 2022 года увеличилась на 58%, до 213 долларов за карат, что обусловлено большей долей проданных алмазов высокого качества, а также более высокими ценами.

Индекс цен на алмазное сырье вырос на 28% по сравнению с первым полугодием 2021 года, отражая положительный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, а также дефицит запасов по всей цепочке создания стоимости бриллиантов.

На 2022 год компания повысила прогноз по добыче до 32-34 миллионов карат с 30-33 миллионов карат ранее. Прогноз, однако, по-прежнему будет зависеть от состояния рынка и возможных перебоев из-за COVID-19.