МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Убыток финского гиганта деревопереработки Stora Enso от продажи российского бизнеса во втором квартале 2022 года составил 54 миллиона евро, следует из финансовой отчетности компании. Чистый убыток нефтесервисной Baker Hughes вырос в первом полугодии

Весной 2022 года Stora Enso сообщала о продаже местному руководству двух лесопильных заводов и трех заводов по производству гофроупаковки в России.

"Убыток от продажи, зафиксированный во втором квартале, составил 54 миллиона евро", — сообщила компания.

"Ожидается, что мелкие формальности для российских юридических лиц по поставкам древесины будут завершены во втором полугодии 2022 года. После завершения этих продаж Stora Enso больше не будет иметь никакого отношения к России", — также говорится в сообщении.

Чистый объем продаж компании за полугодие вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,1 миллиарда евро, а операционная прибыль – на 39%, до 505 миллиона евро.