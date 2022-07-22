МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Финская горно-технологическая компания Metso Outotec показала убыток в 13 миллионов евро по итогам второго квартала из-за единовременных расходов в 150 миллионов евро, связанных с бизнесом в России, следует из финансовой отчетности производителя. Убыток финской Stora Enso вырос во втором квартале

В аналогичном периоде прошлого года прибыль компании составила 97 миллионов евро.

Metso Outotec сократила свой бизнес и контракты с клиентами в России в соответствии с ранее объявленным планом, поставки компании российским клиентам, не находящимся под санкциями, во втором квартале составили 67 миллионов евро, при этом Metso Outotec не принимает новые заказы из России.

По итогам полугодия количество заказов выросло на 23% до 3,034 миллиарда евро (2,462 миллиарда годом ранее), операционная прибыль 127 миллионов евро или 5,1% от выручки (188 миллионов евро годом ранее, 9,7% от выручки).