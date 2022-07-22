МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор внес сайт сервиса Wheely для заказа премиальных автомобилей с водителями в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Лавров прокомментировал подписание меморандума в Стамбуле

"В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно тексту судебного решения, на сайте запрещенной признается информация о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы" (ГИС ЕРНИС).

"В соответствии с российским законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации владелец интернет-ресурса должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов после получения соответствующего требования Роскомнадзора. В случае неисполнения требования ведомства, доступ к сайту ограничивается", — добавили в ведомстве.