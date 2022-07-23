МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российские туристы начали активно бронировать дорогие туры за границу на осенне-зимний период, спросом пользуются четырех и пятизвездочные отели в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах, рассказали РИА Новости представители туротрасли. "Туту.ру": перелеты в Турцию из России дороже в три раза, чем в Сочи

"Сейчас наблюдается тенденция на рост дорогих туров. У нас рост по числу заявок почти в 2 раза по холдингу, а рост по обороту почти в 4 раза. Если раньше туристы опасались бронировать на глубину, и продажи шли на ближайшие максимум 2-3 недели, то сейчас у нас активно заказывают туры на осень, зиму и новогодний период", — рассказали в пресс-службе "Русского экспресса".

В "Русском экспрессе" тенденцию связывают с тем, что спрос на рынке превышает предложение. И чем ближе к возможной дате вылета, тем больше риск того, что мест не останется, а если они и будут, то цена сильно вырастет. Поэтому те туристы, которые хотят гарантированно улететь в конкретные даты или не готовы переплачивать накануне, заказывают туры заранее. "Особым спросом в пользуются ОАЭ, Мальдивы, Россия и Турция", — уточнили в туроператоре.

В "Интуристе" РИА Новости подтвердили, что ранние бронирования дорогих туров с заездами на Новый год и февраль 2023 года идут активно. "В топе спроса дальнемагистральные направления: Мальдивы, Таиланд, Малайзия, Филиппины. Однако пока что интересующие туристов виллы на тех же Мальдивах, например, с видом на закат еще подтверждаются", — указали в пресс-службе компании.

Директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев отметил, что большая часть туристов, готовых заплатить за поездку более 250 тысяч рублей и выбравших размещение в пятизвездочном отеле, отправятся в Турцию. "Таких путешественников 67%. Вторую строчку рейтинга дорогих осенне-зимних туров занимает ОАЭ с 12%. Третья позиция досталась Мальдивским островам – 11%. Несмотря на долгий перелет и высокие цены, россияне любят ездить сюда, когда на родине уже идет дождь со снегом", — указал он.

В туроператоре Anex Tour рассказали, что в Турции премиум-сегмент в осенне-зимний сезон в первую очередь бронируется в Белеке, а летом к нему добавляется Бодрум. На Мальдивах популярнее всего resort-отели на островах, в ОАЭ – Дубай. "Если говорить о России, то премиальный отдых — это, как правило, про Сочи и Красную поляну, Алтай и Байкал. Бронирования на зиму уже идут по Красной поляне. В прошлом году к октябрю отели там уже начинали выставлять стопы продаж", — рассказали в туроператоре.