МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В Германии мороженое "Московский стиль" переименовали в "Киевский стиль", пишет Der Westen. Такое решение приняла компания Edeka — владелец торговой сети. Европа трещит по швам. Немцев предали те, кого они содержали

Продукт собственной торговой марки Gut&Billig в продаже уже со старым перечеркнутым названием. Таким переименованием супермаркет хочет показать свою солидарность с Украиной против России.

При этом отмечается, что, политика супермаркета может вызвать раздражение у покупателей и продавцов.

"Я сомневаюсь, что переименование вообще даст какой-то эффект", — высказывает свое мнение руководитель рынка в Любмине Фолькер Кикхефен. Он опасается, что клиентов такие манипуляции могут с большей вероятностью отпугнуть.