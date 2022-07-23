МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Некоторые киностудии начали искать пути для параллельного импорта в Россию, среди них – Disney и Sony, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Компания IMAX временно приостановила деятельность в России

"Все студии закрыли офисы (в России — ред.), но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы", — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что такие компании, как Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers, не могут официально сказать "Мы работаем с Россией", однако они пытаются найти каналы для поставки своих фильмов в страну.

Глава ассоциации также рассказал, что американская компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России, но не ушла окончательно.