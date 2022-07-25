МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в первом полугодии сократила чистую прибыль по стандарту "МСФО 17" на 37,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 3,358 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Ритейлеры зафиксировали рост продаж китайских смартфонов в России

Общая выручка ритейлера в первом полугодии увеличилась при этом на 20,3%, до 262,459 миллиарда рублей, розничная выручка — на 20,7%, до 259,294 миллиарда.

Показатель EBITDA снизился на 11,8%, до 15,409 миллиарда рублей.

"Лента" планирует увеличить количество своих магазинов за текущий год не менее чем на 100 точек, следует из отчета компании.

"За 2022 год "Лента" планирует увеличить количество магазинов не менее чем на 100. Этот прогноз отражает текущую неопределённую макроэкономическую ситуацию… Компания оставляет за собой право пересматривать свой прогноз в течение года или в случае появления дополнительной информации о влиянии текущих рыночных условий на бизнес", — говорится в сообщении.

За первое полугодие ритейлер открыл 62 магазина малых форматов. При этом отмечается, что в текущем году компания продолжит искать возможности для роста и расширения с использованием существующих и новых форматов, а также дальнейшего развития своего онлайн-бизнеса.