МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. "Вкусно — и точка" рассчитывает запустить собственную доставку в конце августа — начале сентября, заявил гендиректор сети ресторанов Олег Пароев. Глава "Вкусно - и точка" обвинил в проблемах с картофелем фри иностранцев

"Как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки, и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия — то есть конец августа — начало сентября", — сказал Пароев в интервью РБК.

По его словам, с момента перезапуска, 12 июня, сеть открыла уже больше 300 предприятий из 850 и обслужила больше 20 миллионов человек. "Мы продали больше 20 миллионов бургеров за это время, около 12 миллионов порций картошки и около 3 миллионов порций кофе", — уточнил гендиректор компании.

Говоря о том, почему выбор пал на название "Вкусно — и точка", Пароев пояснил, что вариантов было несколько и весь процесс креатива над новым названием занял порядка двух недель. "Мы рассматривали название и "Только так", и "Так просто", и "Гранд фри". Мы не хотели уходить в какие-то англицизмы. Мы хотели, чтобы название было русскоязычное", — сказал он, уточнив, что название утвердили за день до открытия.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".