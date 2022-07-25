МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Преемник McDonald's в России, сеть ресторанов "Вкусно — и точка", в ближайшее время представит замену мороженого "Макфлури" и сэндвича "Бигмак", идет работа в этом направлении также в отношении наборов еды для детей "Хэппи Мил", заявил гендиректор сети Олег Пароев. "Вкусно — и точка" планирует запустить доставку в конце лета - начале осени

"У "Макфлури" есть запатентованная технология – флуринг – проворачивание ложки в мороженом… В самое ближайшее время мы представим замену "Макфлури", — сказал Пароев в интервью РБК.

Говоря о "Бигмаке", он пояснил, что этого продукта до сих пор нет в связи со сложностью воссоздать "макдональдский" соус. "У нас есть интересная задача – по тому, как заменить этот соус, используя немного другие ингредиенты", — сказал он, уточнив, что итоговый продукт не будет отличаться ни по вкусу, ни внешне от классического "Бигмака" и будет также представлен в скором времени.

Говоря же о "Хэппи миле", Пароев сообщил, что компания испытывает сложности с тем, чтобы заключить договор на франшизу на мультипликационных героев. "Мультяшные" герои — это герои мультиков, произведенных в недружественных странах, и не все они горят желанием продавать нам эти франшизы. Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем очень скоро продавать набор с игрушкой", — сказал гендиректор компании.

Он также отметил, что компания продолжает платить заработную плату сотрудникам еще не открытых предприятий. "Если сотрудники не работают и находятся в простое, мы продолжаем платить им среднюю заработную плату… У нас не было ни одного сокращения. Да, конечно, компанию покидали люди: часть сотрудников пошла работать в другие компании на подработки, некоторые из них остались в других компаниях. Но при этом за текущий период мы наняли порядка 9 тысяч новых сотрудников", — указал Пароев.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Компания с 12 июня открыла уже более 300 точек из 850. Пароев отметил, что все рестораны сети будут открыты до сентября.