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2022-07-25T11:35:00+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220725/837594220.html

В России создали замену электронике из США для лайнеров Superjet и МС-21

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. "РОСЭЛЕКТРОНИКА" СОЗДАЛА ЗАМЕНУ ПРОИЗВОДИМЫМ В США ЭЛЕКТРОННЫМ КОМПОНЕНТАМ СВЯЗИ ДЛЯ САМОЛЕТОВ SUPERJET И МС-21 — ХОЛДИНГ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.07.2022

транспорт, бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60