АТОР: туроператоры намерены запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Снятие ограничений на пересечение сухопутных границ РФ вызвало определенную волну интереса среди туристов, которые до пандемии охотно путешествовали в Финляндию и страны Балтии… В планах туроператоров запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров", — указали в АТОР.
При этом в ассоциации указали, что до закрытия границ как Финляндия традиционно входила в рейтинг самых востребованных зимних направлений, как и Эстония была популярна благодаря доступности SPA-услуг и хорошему экскурсионному предложению. Поэтому туроператоры планируют запустить и зимние туры в саму Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти.
Ещё один фактор, который увеличит этот спрос, по оценкам экспертов, это то, что с уходом Booking.com из России и блокировками российских банковских карт в Европе есть вероятность перетока к туроператорам тех туристов, кто прежде путешествовал в Финляндию и Эстонию самостоятельно.
"Пока туроператоры затрудняются оценить объемы такого сдвига, поскольку с момента открытия сухопутных границ прошло меньше двух недель. Увеличения количества обращений туристов участники рынка ждут ближе к осени", — заключили в АТОР.
Граница для туризма между Финляндией и Россией была закрыта с конца марта 2020 года до 15 июля текущего года.
https://1prime.ru/business/20220725/837595124.html