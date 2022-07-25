МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам

"Снятие ограничений на пересечение сухопутных границ РФ вызвало определенную волну интереса среди туристов, которые до пандемии охотно путешествовали в Финляндию и страны Балтии… В планах туроператоров запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров", — указали в АТОР.

При этом в ассоциации указали, что до закрытия границ как Финляндия традиционно входила в рейтинг самых востребованных зимних направлений, как и Эстония была популярна благодаря доступности SPA-услуг и хорошему экскурсионному предложению. Поэтому туроператоры планируют запустить и зимние туры в саму Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти.

Ещё один фактор, который увеличит этот спрос, по оценкам экспертов, это то, что с уходом Booking.com из России и блокировками российских банковских карт в Европе есть вероятность перетока к туроператорам тех туристов, кто прежде путешествовал в Финляндию и Эстонию самостоятельно.

"Пока туроператоры затрудняются оценить объемы такого сдвига, поскольку с момента открытия сухопутных границ прошло меньше двух недель. Увеличения количества обращений туристов участники рынка ждут ближе к осени", — заключили в АТОР.

Граница для туризма между Финляндией и Россией была закрыта с конца марта 2020 года до 15 июля текущего года.