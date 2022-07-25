МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Маркировка икорной продукции, эксперимент по которой может пройти до конца 2022 года, может привести к ее незначительному подорожанию, но при этом будет гарантировано качество этой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства. В России планируют ввести цифровую маркировку икры

Эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыб в Камчатском крае может быть проведен до конца 2022 года, сообщили ранее в пресс-службе правительства региона. Цель эксперимента – гарантировать потребителю качество продукции.

"Федеральное агентство по рыболовству поддерживает решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции в России в 2022 году", — сообщили в пресс-службе. "Действительно, цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции", — добавили там.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 миллиарда рублей; кроме того, браконьеры, занимающиеся нелегальным производством икры, значительно подрывают ценный воспроизводственный ресурс, а их продукция может насести вред здоровью потребителей.

Эксперимент по маркировке икорной продукции направлен на борьбу с контрафактной продукцией и браконьерами в России. "Прослеживаемость продукции — один из лучших способов борьбы с браконьерством",- уверены в ведомстве. Проведение эксперимента позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и значительно повысит конкурентоспособность легальных производителей, добавили в пресс-службе.