МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия планирует выделить 1,5 миллиарда долларов на развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг" до 2030 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию Минтранса РФ. Белоусов будет курировать развитие высокоскоростного транспорта

Согласно презентации, в рамках развития МТК "Север – Юг", связывающего Индию, Иран и Россию, планируется участие РЖД в строительстве линии от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране (164 км) и электрификации линии Гармсар – Инче-Бурун (495 км) в Иране. Подлинность документа, по словам издания, подтвердил близкий к министерству источник.

По МТК проходят три маршрута: транскаспийский предусматривает проход грузов через порты Астрахани и Махачкалы, западный – транспортировку по Азербайджану до пограничной станции Астара, восточный – железнодорожный маршрут из России с выходом на железнодорожную сеть Ирана по действующему пограничному переходу Теджен – Серахс.

Уточняется, что по данным Института экономики и развития транспорта, объем перевозок грузов по российской части МТК в 2020 году составил 6,3 миллиона тонн. Предполагаемая пропускная способность коридора составляет до 30 миллионов тонн грузов в год.

Как говорится в презентации министерства, строительство железной дороги от Решта до Астары позволит увеличить грузопоток по коридору на 3-10 миллионов тонн в год, отмечает издание.

Пресс-служба правительства и Минэкономразвития перенаправили вопросы в Минтранс, где на вопросы газеты не ответили. Представитель РЖД также не ответил на запрос.