МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Маркировка икорной продукции, эксперимент по которой может пройти до конца 2022 года, не приведет к дополнительным затратам для участников оборота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. В Росрыболовстве оценили влияние маркировки на стоимость икры

"Проведение эксперимента не приведет к дополнительным затратам участников оборота: участие является добровольным и бесплатным (плата за код маркировки не взимается), а оборудование для тестирования процессов маркировки на время эксперимента предоставляется оператором на безвозмездной основе", — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что цифровая маркировка является одним из инструментов борьбы с нелегальной продукцией. Кроме того, в целях снижения доли незаконного оборота уже реализуется ряд мер. Например, принят закон, предусматривающий запрет на перемещение физическими лицами с территории Камчатского края более 10 килограммов икры воздушным транспортом. Он вступит в силу с 1 ноября 2022 года.

В понедельник оператор системы "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявил РИА Новости о готовности к проведению эксперимента и подчеркнул, что маркировка не повлияет на стоимость икры лососевых и осетровых пород рыб в России.

В пресс-службе Росрыболовства сообщили РИА Новости, что поддерживают решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции. Там отметили, что цены могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции.

Согласно последним данным Росрыболовства, объем добычи тихоокеанских лососей в РФ в 2,3 раза выше уровня предыдущего четного года: к 18 июля их вылов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне достиг 63 тысячи тонн (традиционно сравнивают результаты путины по четным и нечетным годам в связи с жизненным циклом горбуши — на этот вид приходится основная доля вылова лососей).