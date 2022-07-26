МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству, говорится в сообщении компании. IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров

"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента "с целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости".

"Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков", — сообщается в пресс-релизе.