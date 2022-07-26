МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперт спрогнозировал ответ России на приостановку выдачи шенгенских виз

"Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо", — сказал он.

Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера, заявил Песков.

Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы.

"Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравых рассуждений, мы не можем. В этом плане да, наверное, исключать такой опасности нельзя. Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю — естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию… Но еще раз повторяю — все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли, по мнению Кремля, существуют риски невыдачи шенгенских виз россиянам.

Он отметил, что сегодня страны ЕС и Северной Америки "буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер".

"Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", — также сказал Песков.

После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

Кроме того, Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что, если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.