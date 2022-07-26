МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в прошлом полугодии уменьшилась на 39% в годовом выражении — до 2,292 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. "Вкусно — и точка" готовит замену "Бигмаку" и "Макфлури"

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период уменьшилась до 3,08 доллара с 5 долларов годом ранее. Операционная прибыль сети снизилась на 19% — до 4,024 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам полугодия увеличилась на 3,4%, составив 11,384 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала McDonald's сократил чистую прибыль на 46% — до 1,188 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,6 доллара после 2,95 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети снизилась на 36% — до 1,712 миллиарда долларов. Выручка сократилась на 36%, до 5,718 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показателя на отметке 5,82 миллиарда долларов. Мировые сопоставимые продажи во втором квартале выросли на 10%.

McDonald's в марте приостановил свою деятельность в России, а позже решил полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Компания в связи с этим отмечает, что потери в связи с продажей ресторанов в РФ составили 1,2 миллиарда долларов.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".