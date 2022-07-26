МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. РЖД планируют перевезти летом более 10 миллионов пассажиров на юг РФ и назначили свыше тысячи дополнительных рейсов в этом направлении, сообщает компания. Власти Крыма подсчитали число туристов на пике сезона

"Высокий спрос на поезда дальнего следования сохраняется. Активнее всего раскупаются билеты в направлении Юга России, в сообщении с которым летом планируем перевезти более 10 миллионов пассажиров. Чтобы предложить больше мест, запускаем дополнительные поезда. Уже назначено более 1000 дополнительных рейсов на юг", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Уточняется, что открыта продажа билетов на новые поезда: № 559/560 Уфа – Имеретинский курорт – с 31 июля до 15 сентября, № 572/571 Адлер – Москва – с 6 августа до 10 сентября, № 583/584 Казань – Анапа – с 7 августа до 14 сентября.

"В ближайшее время планируется назначить еще поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска в Имеретинский курорт", — добавили в РЖД.

Кроме того, по данным компании, открыта продажа билетов на скорый поезд №63/64 Санкт-Петербург – Самара, с остановками в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани. В первый рейс он отправится из Самары 5 августа и будет курсировать через день.