МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Французский производитель автомобильных шин Michelin оценил потери от приостановки деятельности в России в 202 миллиона евро, сообщается в финансовой отчетности компании. McDonald's зафиксировал снижение чистой прибыли на 39% в первом полугодии

Чистая прибыль компании в первом полугодии упала на 18,3% в годовом выражении, до 843 миллионов евро, включая списание "в 202 миллиона евро, связанное с приостановкой деятельности в России", говорится в сообщении.

Прибыль на акцию составила 1,18 евро после 1,44 евро годом ранее. Продажи выросли на 18,7%, до 13,289 миллиарда евро.

Компания в марте заявила, что приостанавливает экспорт в РФ и производственную деятельность в стране.

Michelin — французский производитель шин. Штаб-квартира находится в Клермон-Ферране. Присутствует в 177 странах мира и владеет 68 заводами. Штат компании составляет 124,76 тысячи человек.