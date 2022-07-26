Michelin зафиксировал в первом полугодии снижение чистой прибыли на 18,3%
Чистая прибыль Michelin в первом полугодии упала на 18,3% до 843 миллионов евро
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Французский производитель автомобильных шин Michelin оценил потери от приостановки деятельности в России в 202 миллиона евро, сообщается в финансовой отчетности компании.
Чистая прибыль компании в первом полугодии упала на 18,3% в годовом выражении, до 843 миллионов евро, включая списание "в 202 миллиона евро, связанное с приостановкой деятельности в России", говорится в сообщении.
Прибыль на акцию составила 1,18 евро после 1,44 евро годом ранее. Продажи выросли на 18,7%, до 13,289 миллиарда евро.
Компания в марте заявила, что приостанавливает экспорт в РФ и производственную деятельность в стране.
Michelin — французский производитель шин. Штаб-квартира находится в Клермон-Ферране. Присутствует в 177 странах мира и владеет 68 заводами. Штат компании составляет 124,76 тысячи человек.