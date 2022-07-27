МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil), приходящаяся на акционеров, за первое полугодие 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза и составила 11,476 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Эксперт объяснил, кто больше пострадает от налоговой инициативы Минфина

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 3,56 доллара против 1,16 доллара. Выручка Equinor составила 72,852 миллиарда долларов, что в 2,1 раза выше прошлогоднего уровня.

Чистая прибыль Equinor во втором квартале составила 6,757 миллиарда долларов, подскочив в 3,5 раза. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 2,11 доллара по сравнению с прибылью в 1,46 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании поднялась в годовом выражении в 2,1 раза и достигла 36,459 миллиарда долларов.

Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за первое полугодие составила 107,6 доллара за баррель, что на 66% выше год к году. Объем добычи углеводородов Equinor за первое полугодие снизился на 2% год к году, до 2,045 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки после 2,082 миллиона годом ранее. При этом во втором квартале объем добычи снизился на 1% и составил 1,984 миллиона баррелей нефтяного эквивалента против 1,997 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки годом ранее. Правительство распорядилось передать "Зарубежнефти" доли Equinor и Total

Equinor прогнозирует, что объем добычи углеводородов компании в 2022 году будет примерно на 2% выше уровня 2021 года. При этом прогноз по органическим капиталовложениям на 2022-2023 годы составляет в среднем 10 миллиардов долларов и около 12 миллиардов долларов на 2024-2025 годы.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.