МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, сообщил о том, что его потери из-за ухода из России составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов), следует из отчета компании. Эксперт объяснил, когда могут оштрафовать за смартфон в руках

"Потери в размере 958 миллионов фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 миллионов из которых связаны с бизнесом в России", — сообщает BAT.

В марте компания сообщила о прекращении деятельности в России и передаче местного бизнеса. Как отметила компания, по завершении процесса BAT больше не будет присутствовать в РФ.

Как сообщается в отчете, чистая прибыль BAT по итогам первого полугодия текущего года снизилась в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 1,938 миллиарда фунтов стерлингов (2,3 миллиарда долларов).

Выручка BAT за отчетный период при этом выросла на 5,7%, до 12,869 миллиарда фунтов (15,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 3,678 миллиарда фунтов (4,4 миллиарда долларов), снизившись на 25%. Разводненная прибыль на акцию составила 0,81 фунта (0,96 доллара) по сравнению с 1,41 фунта (1,69 доллара) годом ранее. СМИ: производитель специй Kamis может уйти из России

Отгрузки сигарет по итогам января-июня сократились на 4% — до 303 миллиардов штук.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, специфичных для отдельных рынков.