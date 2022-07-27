МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" предложит держателям своих евробондов новое соглашение для отсрочки платежей, говорится в сообщении компании в телеграм. "Нафтогаз Украины" заявил о дефолте по еврооблигациям

Как уточняется, условия отсрочки будут соответствовать требованиям, указанным в распоряжении кабмина Украины.

"Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям", — отмечается в сообщении.

"Нафтогаз Украины" сообщил во вторник, что украинское правительство пошло на дефолт по еврооблигациям компании, запретив ей платить по евробондам, несмотря на наличие необходимых средств.