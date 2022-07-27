2022-07-27T11:08:07+03:00
2022-07-27T11:08:07+03:00
2022-07-27T11:08:07+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220727/837620216.html
"Нафтогаз" предложит новое соглашение об отсрочке выплат по еврооблигациям
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Нафтогаз Украины" предложит держателям своих евробондов новое соглашение для отсрочки платежей, говорится в сообщении компании в телеграм. Как уточняется, условия отсрочки будут... ПРАЙМ, 27.07.2022
бизнес, новости, нафтогаз украины, еврооблигации, внешний долг
https://1prime.ru/images/83244/58/832445895.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83244/58/832445895.jpg
https://1prime.ru/images/83244/58/832445894.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83244/58/832445894.jpg
https://1prime.ru/images/83244/58/832445882.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83244/58/832445882.jpg
https://1prime.ru/energy/20220726/837614835.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" предложит держателям своих евробондов новое соглашение для отсрочки платежей, говорится в сообщении компании в телеграм.
Как уточняется, условия отсрочки будут соответствовать требованиям, указанным в распоряжении кабмина Украины.
"Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям", — отмечается в сообщении.
"Нафтогаз Украины" сообщил во вторник, что украинское правительство пошло на дефолт по еврооблигациям компании, запретив ей платить по евробондам, несмотря на наличие необходимых средств.